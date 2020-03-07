Илья Геркус: «Считается, что все, кто в футболе, все ворюги»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал в интервью РИА Новости о том, что к футбольным функционерам относятся предвзято. Он подчеркнул, что ему поступали предложения о «распилах» при трансферах.

— За время работы в «Локомотиве» вам предлагали игроков по завышенной цене с тем, чтобы «распилить» надбавку в стоимости? Как вы думаете, такое еще возможно в российском футболе, и если да, то как бороться с такими явлениями?

— Ответ разделю на две части. Конечно, такое мнение основано на стереотипах, и мы очень часто страдаем от этого. Есть презумпция виновности. Если ты работаешь в футбольном клубе, то уже виноват перед публикой и журналистами. Тебя уже считают виновным просто по факту. Я от этого на самом деле страдал. Мы вообще живем в мире дискриминации. В профессиональном плане в чем это выражается? Считается, что все, кто в футболе, все ворюги. Но это мнение ошибочно. Это несправедливо, это охота на ведьм.

Да случаи такие бывают. Могу подтвердить. Были ли в разговорах со мной намеки на такие ситуации? Были, но очень редко. И это плохо. Это не норма, так делать категорически не надо. Поэтому я такие темы сразу же пресекал.

— Российские или иностранные трансферы?

— В основном наши. Было два или три случая. Даешь понять, что такой намек не интересен, и дальше переговоры протекают в нормальном русле.