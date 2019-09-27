Илья Геркус: «Рассматривали Семака на пост главного тренера «Локо»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» рассказал, была ли у него возможность вернуться в «Зенит» после ухода из московского клуба.

— Скажем так — активных переговоров об этом у меня до сегодняшнего дня не было. У меня в клубе работают товарищи, друзья, общение было и есть.

— Вы же питерский человек. Как вы можете объяснить стремление «Зенита» доказать, что именно он самый популярный клуб страны, а не «Спартак»? Зачем?

— «Зенит» в какие-то моменты действительно был более популярен «Спартака». Но понятно, что аудитории в регионах переходят из одного лагеря в другой — в зависимости от того, когда происходит измерение и какие вопросы задаются. Честно говоря, не так важно, кто популярнее. Главное, что «Зенит» в топ-2 самых популярных.

— Вы когда-нибудь во время работы в «Локо» рассматривали Семака на пост главного тренера команды?

— Да, рассматривали Сергея Богдановича на этот пост. Как возможного тренера при гипотетическом развитии событий.

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