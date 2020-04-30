Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус пояснил свою позицию по поводу возможного участия «Чертаново» в розыгрыше премьер-лиги. Столичный клуб в таблице Олимп-ФНЛ идет на третьем месте, отставая зоны прямого выхода в РПЛ по дополнительным показателям. Ранее Геркус заявил, что «Чертаново» «нечего делать в премьер-лиге»,

«Мой предыдущий пост про ненужность «Чертаново» в РПЛ многим не понравился. Есть мнения, что достаточно иметь сильный состав, чтобы там играть. Повторюсь — этого мало, — написал Геркус в Twitter. — Нужен интерес зрителей, нужны те, кто ходит на стадион, кто включает телевизор (в идеале платит за подписку), нужны подписчики соцсетей, покупатели мерчендайзинга. Тогда в перспективе есть шанс, что клуб сможет существовать самостоятельно, без помощи государства. Разве не об этом мы говорим все время?

«Чертаново» заявляет в качестве основного источника дохода продажу игроков. Но невозможно в футболе жить только за счет продажи воспитанников. Так не бывает. Это опасное заблуждение. И клубы, которые пытаются так делать, ослабляют остальных, ослабляют всю лигу".