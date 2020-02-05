Илья Гапонов: «Забил, а толку? Мы не выиграли»

Защитник «Спартака» Илья Гапонов в разговоре с журналистами подвел итоги игры на Кубке Париматч Премьер с «Локомотивом» (1:1, пенальти — 2:4).

— Сейчас важнее — сыграться как команда и готовится к первом матчу сезона с «Динамо», — заявил Гапонов. — Здесь все — на высшем уровне и условия подготовки, и поля. Все — топ.

— Насколько сегодняшний гол для вас важен, учитывая, что вы — из Орла, как и Юрий Семин?

— Не знаю даже, что сказать (улыбается). Гол как гол. Забил, а толку от этого? Мы не выиграли. Если бы победили, то были бы эмоции, а так продолжаем подготовку к сезону.

— Команда поздравила с забитым мячом?

— Всем было не особо радостно, потому что проиграли.

— Чувствовали атмосферу дерби?

— Да, конечно. Не было такого: «Ай, да пускай он пройдет и нам забьют». Были настроены серьезно.

— Как чувствуете себя в схеме, которую наигрывает Доменико Тедеско?

— Уже практически вошли. Он говорит свои требования, а мы стараемся их выполнять. А дальше выбирает сильнейшего. (Евгений Белоусов)