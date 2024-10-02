Илич из «Торино» объяснил, почему отказался от перехода в «Зенит»

Полузащитник «Торино» Иван Илич ответил на вопрос о срыве перехода в «Зенит».

«Именно я решил остаться, это очевидно. Мне нравится играть в Европе. У «Зенита» нет Лиги чемпионов и Лиги Европы, а здесь гораздо больше возможностей», — приводит журналист Corriere Torino Альберто Джулини слова Илича во время презентации третьего комплекта формы «Торино».

Илич выступает за «Торино» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 18 миллионов евро.