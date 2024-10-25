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Игроки «Зенита» Ерохин и Чистяков приняли участие в тест-драйве спортивного грузовика команды «КАМАЗ-мастер» на «Газпром Арене»

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25 октября на «Газпром Арене» прошла презентация и тест-драйв новых автомобилей «КАМАЗ» в рамках партнерства официального дилера с футбольным клубом «Зенит».

Организаторы представили новую модельную линейку из трех автомобилей — спортивный грузовик семейства К5 — КАМАЗ-435091, седельный тягач KAMAЗ-54902 (4х2), а также самосвал нового модельного ряда КАМАЗ-6595. Все желающие смогли сесть за руль грузовиков или на пассажирское кресло рядом с водителем и лично оценить новые модели.

В рамках партнерского соглашения с «Зенитом» в тест-драйве приняли участие два игрока основного состава петербургского клуба — Дмитрий Чистяков и Александр Ерохин. Они оценили спортивный грузовик команды «КАМАЗ-мастер», которая является 19-кратным победителем ралли «Дакар» и 11-кратным победителем ралли «Шелковый путь». В этом сезоне «КАМАЗ-мастер» выиграл чемпионат России, ралли «Шелковый путь» и Кубок Евразии.

— Самое интересное впечатление произвел тест-драйв. Нас прокатили, показали минимально-максимальную скорость, которую машина может развивать, маневры, как она кренится, как кабина работает, двигатель. Очень интересно. И одним днем даже не узнать всего того, что можно там почувствовать, — сказал Ерохин.

Игроки «Зенита» Александр Ерохин и Дмитрий Чистяков приняли участие в тест-драйве спортивного грузовика команды «КАМАЗ-мастер».
Фото ФК «Зенит»

— Прикольно, прокатили нас. Поднабрали скорость, с боку на бок поездили. Хорошие ощущения. Побольше бы таких эмоций. Прокатились по асфальту, по прямой дороге, получили эмоции, был драйв. Но интересно было бы попробовать на дюнах, где у них проходят соревнования, — сказал Чистяков.

В завершающей части мероприятия все гости «Газпром Арены» поучаствовали в фото- и автограф-сессии с игроками «Зенита» и пилотами команды «КАМАЗ-мастер»: Эдуардом Николаевым, Дмитрием Сотниковым, Русланом Ахмадеевым и Ильгизом Ахметзяновым.

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АО «ФК «Зенит» ИНН 7812005799

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
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 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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