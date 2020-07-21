Игроки «Тамбова» обратились в суд из-за долгов по зарплате

В конце июня в Октябрьский районный суд города Тамбова поступило 11 исковых заявлений от сотрудников, тренеров и игроков «Тамбова» о взыскании невыплаченной заработной платы и других обязательных выплат, включая компенсацию за задержку расчетов, сообщает OnlineTambov.

Из-за несвоевременной оплаты труда в суд обратились, в том числе, генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова, полузащитники Валерий Чуперка и Павел Карасев, защитник Алексей Грицаенко, вратарь Гиорги Шелия, главный тренер Сергей Первушин, администратор команды Алексей Снетков. 30 июня иски были приняты к производству, а предварительное судебное заседание назначено на 27 июля.

Кроме того, с исковыми заявлениями к Ассоциации обратились и бывшие игроки «Тамбова» — Салли Муниру, Хетаг Хосонов и другие.