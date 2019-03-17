Игроки сборной России смотрят матч "Локомотив" - "Краснодар". Фото

Игроки сборной России в перерыве между упражнениями на тренировке в тренажерном зале смотрят матч 20-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Краснодар".

- Занятие в тренажерном зале. А в паузах между упражнениями - просмотр матча "Локо" и "Краснодара", - информирует Твиттер сборной России.

Напомним, сегодня сборная России начала подготовку к матчу отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией.

Матч Бельгия – Россия пройдет 21 марта в Брюсселе, на стадионе "Короля Бодуэна", начало – в 22.45 (мск). ​