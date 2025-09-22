Игроки «Рубина» назвали Усмана Дембеле главным претендентом на «Золотой мяч»
Футболисты «Рубина» ответили на вопрос о главном претенденте на «Золотой мяч» — 2025.
Большинство игроков казанского клуба назвали фаворитом форварда «ПСЖ» Усмана Дембеле.
Мирлинд Даку: «Дембеле. Потому что он был лучшим».
Жак Сиве: «Золотой мяч» — Усману! Потому что он француз. Он выиграл все, все сделал. Никакой не Ламин Ямаль».
Александр Зотов: «Я за Витинью из «ПСЖ», потому что он игрок центра поля. От него практически все зависит».
Олег Иванов: «Думаю, Дембеле, наверное, по логике если. Они в том году все выиграли».
Велдин Ходжа: «Дембеле. Он был лучшим, он заслужил. Но это еще не значит, что он выиграет».
Юрий Дюпин: «Наверное, Дембеле, как все говорят».
Угочукву Иву: «Думаю, Усман Дембеле. Он был лучшим в прошлом сезоне, выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, забил много голов. Думаю, он заслужил».
В понедельник, 22 сентября, в Париже состоится церемония вручения премии журнала France Football лучшему футболисту мира — «Золотой мяч».
«СЭ» проведет текстовую трансляцию церемонии.
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|Зенит
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
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|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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