Игроки «Рубина» назвали Усмана Дембеле главным претендентом на «Золотой мяч»

Футболисты «Рубина» ответили на вопрос о главном претенденте на «Золотой мяч» — 2025.

Большинство игроков казанского клуба назвали фаворитом форварда «ПСЖ» Усмана Дембеле.

Мирлинд Даку: «Дембеле. Потому что он был лучшим».

Жак Сиве: «Золотой мяч» — Усману! Потому что он француз. Он выиграл все, все сделал. Никакой не Ламин Ямаль».

Александр Зотов: «Я за Витинью из «ПСЖ», потому что он игрок центра поля. От него практически все зависит».

Олег Иванов: «Думаю, Дембеле, наверное, по логике если. Они в том году все выиграли».

Велдин Ходжа: «Дембеле. Он был лучшим, он заслужил. Но это еще не значит, что он выиграет».

Юрий Дюпин: «Наверное, Дембеле, как все говорят».

Угочукву Иву: «Думаю, Усман Дембеле. Он был лучшим в прошлом сезоне, выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, забил много голов. Думаю, он заслужил».

В понедельник, 22 сентября, в Париже состоится церемония вручения премии журнала France Football лучшему футболисту мира — «Золотой мяч».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию церемонии.