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22 сентября 2025, 11:56

Игроки «Рубина» назвали Усмана Дембеле главным претендентом на «Золотой мяч»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Футболисты «Рубина» ответили на вопрос о главном претенденте на «Золотой мяч» — 2025.

Большинство игроков казанского клуба назвали фаворитом форварда «ПСЖ» Усмана Дембеле.

Мирлинд Даку: «Дембеле. Потому что он был лучшим».

Жак Сиве: «Золотой мяч» — Усману! Потому что он француз. Он выиграл все, все сделал. Никакой не Ламин Ямаль».

Александр Зотов: «Я за Витинью из «ПСЖ», потому что он игрок центра поля. От него практически все зависит».

Олег Иванов: «Думаю, Дембеле, наверное, по логике если. Они в том году все выиграли».

Велдин Ходжа: «Дембеле. Он был лучшим, он заслужил. Но это еще не значит, что он выиграет».

Юрий Дюпин: «Наверное, Дембеле, как все говорят».

Угочукву Иву: «Думаю, Усман Дембеле. Он был лучшим в прошлом сезоне, выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, забил много голов. Думаю, он заслужил».

В понедельник, 22 сентября, в Париже состоится церемония вручения премии журнала France Football лучшему футболисту мира — «Золотой мяч».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию церемонии.

&laquo;Золотой мяч&raquo;: церемония вручения&nbsp;&mdash; 22&nbsp;сентября.«Золотой мяч»: кто станет лучшим футболистом? Онлайн-трансляция

Источник: ФК «Рубин»
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Усман Дембеле
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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КДК рассмотрит неподобающее поведение «Локомотива» в матче с махачкалинским «Динамо»

РПЛ, 10-й тур: расписание матчей с 26 по 28 сентября
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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