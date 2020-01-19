Игроки «Локомотива» из Испании поздравили болельщиков с Крещением

Игроки «Локомотива» Дмитрий Баринов, Соломон Кверквелия, Алексей и Антон Миранчуки устроили крещенские купания на сборе в Испании. Пресс-служба клуба в Twitter опубликовала фотографии и видео с футболистами.

На сборе железнодорожники проведут три контрольных матча — с румынским «Стяуа» (20 января), хорватским «Осиеком» (23 января) и корейским «Чонбуком» (26 января).