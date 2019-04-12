Игроки "Крыльев" вышли на матч с "Рубином" в футболках, посвященных Дню космонавтики

Футболисты "Крыльев Советов" вышли на матч 23-го тура премьер-лиги против "Рубина" в футболках, посвященных Дню космонавтики. Праздник отмечается 12 апреля в честь первого полета человека в космос. Вместе с игроками на поле вышли люди в костюмах космонавтов.

"Крылья" занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. "Рубин" с 30 баллами располагается на 8-й строчке.

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