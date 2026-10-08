Игрок «Спартака» Барко о новом контракте: «С самого начала не сомневался, что хочу здесь остаться»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал, что не сомневался в продлении соглашения с красно-белыми.

5 октября «Спартак» сообщил о продлении контракта с 27-летним аргентинцем до лета 2030 года.

«Процесс подписания контракта всегда довольно сложный. Всегда есть куча деталей, но я с самого начала не сомневался, что хочу здесь остаться. То есть не было никаких сомнений, взвешиваний за и против, я был с самого начала очень рад. Сейчас я рад, что все получилось, потому что меня здесь все устраивает, я очень рад быть здесь», — приводит слова Барко ТАСС.

Полузащитник выступает за «Спартак» с лета 2024 года. Он провел за команду 79 матчей, забил 23 гола и отдал 19 результативных передач. В мае 2026 года аргентинец завоевал со «Спартаком» Кубок России.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

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