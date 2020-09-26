«Игра была так себе. Кокорин пока не оправдывает ожиданий». Мор о победе «Спартака» над «Тамбовом»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал «СЭ» победу красно-белых над «Тамбовом» (2:0) в 9-м туре Тинькофф чемпионата России.

— Игра была так себе, особенно, в первом тайме, — заявил «СЭ» Мор. — Во второй половине «Спартак» добавил в движении, в агрессии и дожал «Тамбов». Может быть, изначально и была такая задача. Максимально надежно сыграть в обороне и ждать свои шансы впереди. Если пропустить от «Тамбова» первыми, то они вообще закроются у своих ворот.

Кокорин в старте? Жду от него хорошей игры. Очень сильно радовался его переходу. Сейчас у него не получается, но я в него верю и жду, когда он выстрелит. Пока он не оправдывает ожидания. Но, я думаю, что это только пока.

Бакаев после того, как он переболел коронавирусом, не тот, что был раньше. Его потенциал нам всем известен. Если они с Кокориным прибавят, то «Спартак» будет очень грозной силой. Практически не сомневаюсь, что так оно и будет. Это очень сильные футболисты. (Севастиан Терлецкий)