Игорь Смирнов ушел с поста коммерческого директора "Локомотива"

"Локомотив" покинул коммерческий директор Игорь Смирнов, сообщает официальный сайт клуба. Президент железнодорожников Илья Геркус поблагодарил специалиста за совместную работу.

"Сегодня последний день работы в "Локомотиве" моего друга и соратника Игоря Смирнова. Работать вместе с таким профессионалом - это огромное удовольствие и большая удача!

Его энтузиазм, его амбициозность, тщательное отношение к деталям и фантастическая работоспособность - все это придало развитию клуба фантастический драйв. Пользуясь сегодняшним поводом, хочу пожелать Игорю на его новом месте работы успехов, удачи и больших свершений!" - написал Геркус в Инстаграме.