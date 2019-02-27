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Игорь Смирнов ушел с поста коммерческого директора "Локомотива"

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"Локомотив" покинул коммерческий директор Игорь Смирнов, сообщает официальный сайт клуба. Президент железнодорожников Илья Геркус поблагодарил специалиста за совместную работу.

"Сегодня последний день работы в "Локомотиве" моего друга и соратника Игоря Смирнова. Работать вместе с таким профессионалом - это огромное удовольствие и большая удача!

Его энтузиазм, его амбициозность, тщательное отношение к деталям и фантастическая работоспособность - все это придало развитию клуба фантастический драйв. Пользуясь сегодняшним поводом, хочу пожелать Игорю на его новом месте работы успехов, удачи и больших свершений!" - написал Геркус в Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня последний день работы в ФК "Локомотив" моего друга и соратника Игоря Смирнова. Работать вместе с таким 🔝профессионалом - это огромное удовольствие и большая удача☘ ⠀ Его энтузиазм, его амбициозность, тщательное отношение к деталям и фантастическая работоспособность - все это придало развитию клуба фантастический драйв. 👏Пользуясь сегодняшним поводом, хочу пожелать Игорю на его новом месте работы успехов, удачи и больших свершений! ✊ ⠀ #локомотив #ильягеркус #геркус

Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus) 27 Фев 2019 в 10:30 PST

 

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/19616

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