Игорь Шалимов считает, что у «Спартака» игроки более высококлассные, чем у ЦСКА

Известный российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА (2:1) в шестом туре чемпионата России. По словам специалиста, команды показали не самую лучшую игру.

— Первый тайм получился очень скучным, мне казалось, что играют две не очень классные команды, мягко скажем, — цитирует Шалимова ТАСС — В первой половине встречи внимательно играли футболисты обороны той и другой команды, поэтому голевых ситуаций не было. Конечно, были моменты у ЦСКА, но они были спонтанными, после рикошетов. «Спартак» выходил на первую половину встречи с боязнью проиграть, ЦСКА владел инициативой в первом тайме.

Второй тайм был поживее, молодые футболисты ЦСКА поверили, что инициатива сохранится в их руках, и расслабились, поэтому «Спартак» завладел преимуществом. Свою роль сыграл тот факт, что у «Спартака» игроки более высококлассные, чем у ЦСКА, стоит отметить, что импульс придавали защитники красно-белых Самуэль Жиго и Георгий Джикия.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, расписание матчей чемпионата-2019/2020