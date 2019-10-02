Игорь Шалимов: «Какого-то серьезного кризиса в «Ахмате» я не вижу»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов в интервью пресс-службе клуба рассказал, как подписал контракт с клубом из Грозного.

В понедельник после поражения грозненцев от «Сочи» в 11-м туре РПЛ (0:2) Рашид Рахимов объявил об уходе с поста главного тренера команды.

— После игры с «Сочи» позвонило руководство «Ахмата». Я собрал вещи и в 6 утра вылетел на совещание, — сказал Шалимов. — Здесь уже договорились, подписали контракт. Гендиректор приехал, представил новый тренерский штаб, объявил все. Уже через 2 дня нам играть с «Уфой», потом перерыв на сборные — там ребята отдохнут. А пока будем готовиться к следующему сопернику. «Уфа» играет в пять защитников, постараюсь привнести новизну в игру «Ахмата», постараюсь донести до игроков ряд нюансов. Встряска в команде произошла, она обычно влечет за собой эмоциональный всплеск игроков. Встряхнуть игроков — задача номер 1 сейчас.

На мой взгляд, по составу команда хорошая, не уступающая многим. Таблица плотная, все еще можно поправить. Пока не знаю, почему у «Ахмата» так мало очков. Какого-то серьезного кризиса я не вижу. Мне кажется, что все не так плохо, как показывает таблица. Надо работать, и самое главное, у команды есть энтузиазм.

Ранее Шалимов возглавлял «Краснознаменск», «Уралан», «Краснодар» и «Химки», а также женскую сборную России.

После 11 туров «Ахмат» занимает 15-е место в РПЛ с 9 очками.

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