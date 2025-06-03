Осинькин — о Зиньковском: «Благодарен ему за весенний отрезок. Он помог «Крыльям»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника Антона Зиньковского в весенней части чемпионата России.

— Антон Зиньковский не смог реанимировать свою карьеру в «Крыльях»? Его статистика в Самаре, увы, не впечатляет: лишь одна голевая передача в РПЛ.

— Вы все-таки судите исключительно по голам и голевым пасам. Я смотрю чуть глубже. В самом начале матча с «Акроном» Антон получил травму. С этим повреждением он потом вышел против Махачкалы, так как у нас просто не было ему замены. Против «Локо» он уже вышел всего на 12 минут. Травма беспокоила его еще довольно долго. Потом Антон провел несколько неплохих игр.

Да, концовку сезона мы все провели не очень удачно. В матче с Нижним совершили ранние ошибки. Во встрече со «Спартаком» уже на 10-й минуте остались в меньшинстве...

В любом случае Зиньковсий добавил нам глубины состава, достаточно органично вписался в наш рисунок. В некоторых очень важных для «Крыльев» матчах он дал тот КПД, который требовался. Я благодарен ему за весенний отрезок. Он однозначно принес нам пользу.

«Крылья Советов» арендовали Зиньковского у «Спартака» в феврале. 29-летний хавбек провел за самарцев 11 игр и сделал 1 голевую передачу.