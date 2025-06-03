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Осинькин — о Зиньковском: «Благодарен ему за весенний отрезок. Он помог «Крыльям»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника Антона Зиньковского в весенней части чемпионата России.

— Антон Зиньковский не смог реанимировать свою карьеру в «Крыльях»? Его статистика в Самаре, увы, не впечатляет: лишь одна голевая передача в РПЛ.

— Вы все-таки судите исключительно по голам и голевым пасам. Я смотрю чуть глубже. В самом начале матча с «Акроном» Антон получил травму. С этим повреждением он потом вышел против Махачкалы, так как у нас просто не было ему замены. Против «Локо» он уже вышел всего на 12 минут. Травма беспокоила его еще довольно долго. Потом Антон провел несколько неплохих игр.

Да, концовку сезона мы все провели не очень удачно. В матче с Нижним совершили ранние ошибки. Во встрече со «Спартаком» уже на 10-й минуте остались в меньшинстве...

В любом случае Зиньковсий добавил нам глубины состава, достаточно органично вписался в наш рисунок. В некоторых очень важных для «Крыльев» матчах он дал тот КПД, который требовался. Я благодарен ему за весенний отрезок. Он однозначно принес нам пользу.

Игорь Осинькин.«Меня столько раз за сезон увольняли... Но мы бились за свою честь!» Интервью Осинькина после ухода из «Крыльев»

«Крылья Советов» арендовали Зиньковского у «Спартака» в феврале. 29-летний хавбек провел за самарцев 11 игр и сделал 1 голевую передачу.

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Антон Зиньковский
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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