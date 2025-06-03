Осинькин — о Сергееве: «Увидел на поле прежнего Ваню. Он был счастлив!»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» оценил игру нападающего самарцев Ивана Сергеева.

— Иван Сергеев превзошел ваши ожидания?

— Не превзошел. Сделал то, что и должен был сделать. Забил девять голов, а мог и больше. Не реализовал пенальти. Ну и эти «ВАРовские» линии... Даже не знаю, как их комментировать. Без линий вроде бы нет «вне игры», а с линиями — сразу офсайд. Так что пару голов у него отобрали. Ваня еще и несколько голевых передач отдал. Всегда выполнял большой объем работы, хорошо прессинговал. Однозначно удачный трансфер. В какой-то момент я увидел того Ваню на поле, которого знал по первым нашим совместным сезонам. Он был счастлив!

— А по его настроению чувствовалась некоторая обида на «Зенит»? Не хотел ли он доказать питерцам, что они зря с ним расстались?

— Ну а как это определишь? Когда Ваня забивал, он хотел что-то «Зениту» доказать или думал прежде всего о «Крыльях»? Где здесь грань? Могу сказать одно: Сергеев из тех футболистов, который на наших внутренних собраниях брал слово и настраивал остальных на то, чтобы выкладываться по максимуму. Нет, мы в тот момент, конечно, не думали о «Зените». У нас была своя история.

На счету 30-летнего форварда 9 голов в 23 матчах за самарцев в сезоне РПЛ.