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Осинькин — о Сергееве: «Увидел на поле прежнего Ваню. Он был счастлив!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» оценил игру нападающего самарцев Ивана Сергеева.

— Иван Сергеев превзошел ваши ожидания?

— Не превзошел. Сделал то, что и должен был сделать. Забил девять голов, а мог и больше. Не реализовал пенальти. Ну и эти «ВАРовские» линии... Даже не знаю, как их комментировать. Без линий вроде бы нет «вне игры», а с линиями — сразу офсайд. Так что пару голов у него отобрали. Ваня еще и несколько голевых передач отдал. Всегда выполнял большой объем работы, хорошо прессинговал. Однозначно удачный трансфер. В какой-то момент я увидел того Ваню на поле, которого знал по первым нашим совместным сезонам. Он был счастлив!

— А по его настроению чувствовалась некоторая обида на «Зенит»? Не хотел ли он доказать питерцам, что они зря с ним расстались?

— Ну а как это определишь? Когда Ваня забивал, он хотел что-то «Зениту» доказать или думал прежде всего о «Крыльях»? Где здесь грань? Могу сказать одно: Сергеев из тех футболистов, который на наших внутренних собраниях брал слово и настраивал остальных на то, чтобы выкладываться по максимуму. Нет, мы в тот момент, конечно, не думали о «Зените». У нас была своя история.

Игорь Осинькин.«Меня столько раз за сезон увольняли... Но мы бились за свою честь!» Интервью Осинькина после ухода из «Крыльев»

На счету 30-летнего форварда 9 голов в 23 матчах за самарцев в сезоне РПЛ.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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