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Игорь Лещук: «Динамо» устало немного больше, чем футболисты «Локомотива»

01:16
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Голкипер «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2) в матче шестого тура чемпионата России.

— Очень хорошо начали первый тайм, забили быстрый мяч, — цитируют «Известия» Лещука. — Во второй половине немного подсели. Особенно заметно это стало в самой концовке, когда началась обоюдоострая игра. Играли от штрафной до штрафной, много бегали. Видимо, мы устали немного больше, чем футболисты «Локомотива». Ну и сказалось индивидуальное мастерство игроков соперника — они сумели реализовать свои моменты.

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