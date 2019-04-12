22:17 | Футбол — РПЛ

Игорь Лебедев: "Гулиеву повезло - он ударил американца, которому и так страшно в России"

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Заместитель председателя Комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Игорь Лебедев заявил, что хавбеку "Спартака" Аязу Гулиеву повезло: футболист сломал нос гражданину США, а тот не стал подавать на него заявление. Он также сравнил ситуацию Гулиева с делом форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, которые были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. 

- История с игроком "Спартака" Гулиевым принципиально мало отличается от казуса Мамаева-Кокорина, - написал Лебедев в своем блоге. - Просто Гулиеву повезло - он ударил американского туриста, которому и так страшно в России, поэтому иностранец не стал добиваться возбуждения уголовного дела.

Плюс Гулиев, полагаю, был трезвым, в отличие от пропивших за ночь десяток среднемесячных российских зарплат Кокорина-Мамаева. 

На этом отличия заканчиваются. В обоих случаях - ощущение себя "хозяином жизни" и отсутствие малейших тормозов. Гулиев ехал на красный сигнал светофора, задел человека, возмутился, что пешеход осмелился протестовать - и полез драться. Как и Кокорин с Мамаевым. 

Напомним, Гулиев сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного инцидента. После этого он несколько раз извинился перед иностранцем и предложил оплатить визиты к врачам. 

Гулиев также попросил прощения у болельщиков "Спартака", а клуб заявил, что применит к хавбеку строгие дисциплинарные санкции.

Хавбек "Спартака" Гулиев сломал нос американцу и был доставлен в полицию

Аяз Гулиев: "Прошу прощения у болельщиков "Спартака"

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Дополнительная информация

https://lebedev-ldpr.livejournal.com/724715.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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