Игорь Лебедев: "Гулиеву повезло - он ударил американца, которому и так страшно в России"

Заместитель председателя Комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Игорь Лебедев заявил, что хавбеку "Спартака" Аязу Гулиеву повезло: футболист сломал нос гражданину США, а тот не стал подавать на него заявление. Он также сравнил ситуацию Гулиева с делом форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, которые были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы.

- История с игроком "Спартака" Гулиевым принципиально мало отличается от казуса Мамаева-Кокорина, - написал Лебедев в своем блоге. - Просто Гулиеву повезло - он ударил американского туриста, которому и так страшно в России, поэтому иностранец не стал добиваться возбуждения уголовного дела.



Плюс Гулиев, полагаю, был трезвым, в отличие от пропивших за ночь десяток среднемесячных российских зарплат Кокорина-Мамаева.



На этом отличия заканчиваются. В обоих случаях - ощущение себя "хозяином жизни" и отсутствие малейших тормозов. Гулиев ехал на красный сигнал светофора, задел человека, возмутился, что пешеход осмелился протестовать - и полез драться. Как и Кокорин с Мамаевым.

Напомним, Гулиев сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного инцидента. После этого он несколько раз извинился перед иностранцем и предложил оплатить визиты к врачам.

Гулиев также попросил прощения у болельщиков "Спартака", а клуб заявил, что применит к хавбеку строгие дисциплинарные санкции.

Хавбек "Спартака" Гулиев сломал нос американцу и был доставлен в полицию

Аяз Гулиев: "Прошу прощения у болельщиков "Спартака"