Игорь Лебедев: "Футболисты не умеют себя вести и не знают, что делать с доставшимися им миллионами долларов"

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев в своем блоге в Live Journal высказался о скандалах с российскими футболистами. По мнению чиновника, российские спортсмены не знают, что им делать с большими деньгами.

"Обратил внимание – если новость с упоминанием российского футболиста появляется в неспортивных изданиях – в 95% случаев она будет не на спортивную, а на скандальную тему. Либо Мамаев и Кокорин, которых, по-хорошему, надо было отдать под суд в течение месяца после драки, и позабыть эту историю как страшный сон. Теперь очередной развод Андрея Аршавина – якобы он угрожает жене. До того были очень похожие новости про Глушакова.

Такое ощущение, что с одной стороны, футболисты не умеют себя вести и не знают, что делать с доставшимися им миллионами долларов, а с другой стороны – спортивная составляющая их деятельности вообще не интересует журналистов, интересны только скандалы. Все это абсолютно не идет на пользу российскому футболу. Российский чемпионат сможет выйти на серьезный мировой уровень только если у нас будет массовый детский футбол, если в фарм-клубы будет стоять очередь, как в Третьяковку на Куинджи.

А на кого и на что ориентироваться юным футболистам и их родителям? На бессмысленный мордобой и семейные скандалы, которые ассоциируются с известными игроками? Полагаю, что нам следует разработать какой-то кодекс поведения для футболистов, чтобы они контролировали свои негативные эмоции. Хочется сбросить напряжение – ну пойди займись боксом, главное – не путай поле с рингом", – написал Лебедев.