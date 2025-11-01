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Корнеев: «Похоже, Баринов покинет «Локомотив»

Корнеев считает, что Баринов не продлит контракт с Локомотивом
Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев полагает, что полузащитник Дмитрий Баринов не продлит контракт с железнодорожниками.

— Монтес сравнял счет с «Акроном», но получил карточку, которая стала для него четвертой. Серьезная потеря перед «Зенитом»?

— Для Галактионова это действительно станет потерей. Он делает ставку на мексиканца как на твердого игрока основы. Хотя я продолжаю считать Монтеса посредственным защитником.

— Как вам вообще тактическая схема Галактионова? Есть ли в ней изъяны? Что проседает?

Галактионов хочет играть в быстрый и креативный футбол. Он применяет прессинг, и, надо признать, это дает свои плоды. Изъяны же есть в обороне.

— Как вам Пруцев в «Локомотиве»? Пришелся ко двору? В «Спартаке» ему реально не было места в составе?

— Пруцев чувствует себя в «Локо» уверенным в себе и наслаждается футболом, потому что тренер рассчитывает на него. Такого ощущения у него точно не было в «Спартаке». Сейчас он приносит реальную пользу железнодорожникам.

— Ваш прогноз: чем закончится история с новым контрактом Баринова?

— Мне кажется, уходом Дмитрия из «Локомотива».

— Должен ли клуб пойти на условия футболиста и поднять ему зарплату?

— Я не знаю, на что претендуют игрок и агент игрока по цифрам в контракте. Поэтому в данном случае не берусь судить.

— В «Зените» заявляют, что не интересуются Бариновым. Он действительно не подходит питерцам?

— Я тоже не сильно верю в то, что полузащитник окажется в питерском клубе. Но с учетом нового лимита... Кто знает? Любой сильный российский футболист будет востребован на рынке.

Игорь Корнеев&nbsp;&mdash; о&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;.«В чем Глушенков превосходит Батракова? В зарплате. Но это временно». Корнеев — о матче «Зенит» — «Локомотив»

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».

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Дмитрий Баринов
Игорь Корнеев
ФК Локомотив (Москва)
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Клубы РПЛ за 5 лет направили более 21 миллиарда рублей на подготовку резерва
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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