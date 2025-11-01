Корнеев: «Похоже, Баринов покинет «Локомотив»
Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев полагает, что полузащитник Дмитрий Баринов не продлит контракт с железнодорожниками.
— Монтес сравнял счет с «Акроном», но получил карточку, которая стала для него четвертой. Серьезная потеря перед «Зенитом»?
— Для Галактионова это действительно станет потерей. Он делает ставку на мексиканца как на твердого игрока основы. Хотя я продолжаю считать Монтеса посредственным защитником.
— Как вам вообще тактическая схема Галактионова? Есть ли в ней изъяны? Что проседает?
— Галактионов хочет играть в быстрый и креативный футбол. Он применяет прессинг, и, надо признать, это дает свои плоды. Изъяны же есть в обороне.
— Как вам Пруцев в «Локомотиве»? Пришелся ко двору? В «Спартаке» ему реально не было места в составе?
— Пруцев чувствует себя в «Локо» уверенным в себе и наслаждается футболом, потому что тренер рассчитывает на него. Такого ощущения у него точно не было в «Спартаке». Сейчас он приносит реальную пользу железнодорожникам.
— Ваш прогноз: чем закончится история с новым контрактом Баринова?
— Мне кажется, уходом Дмитрия из «Локомотива».
— Должен ли клуб пойти на условия футболиста и поднять ему зарплату?
— Я не знаю, на что претендуют игрок и агент игрока по цифрам в контракте. Поэтому в данном случае не берусь судить.
— В «Зените» заявляют, что не интересуются Бариновым. Он действительно не подходит питерцам?
— Я тоже не сильно верю в то, что полузащитник окажется в питерском клубе. Но с учетом нового лимита... Кто знает? Любой сильный российский футболист будет востребован на рынке.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0