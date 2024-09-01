Дмитриев: «Осинькин — топовый тренер. Мне нравится работать с ним»

Полузащитник «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев рассказал о работе под руководством главного тренера самарской команды Игоря Осинькина.

«Осинькин — топовый тренер. И не только по развитию молодых футболистов, но и в целом как тренер команды РПЛ. Мне нравится работать с ним», — приводит слова Дмитриева Sport24.

20-летний Дмитриев перешел в «Крылья Советов» из «Спартака» на правах аренды. За самарский клуб он провел 5 матчей и результативными действиями не отметился.