Игорь Черевченко – об игре "Арсенала" на сборах: "Пока больше сумбура"

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко после второго матча на втором зимнем сборе в турецком Белеке – с "Жетысу" (1:2) – объяснил перепады в игре предложенными командами нагрузками. По словам специалиста, его штаб получил необходимую информацию для размышлений.

– Проигрывать неприятно, но это сборы. Есть время и много пищи для размышлений, – сказал Черевченко. – Вчера был день с серьезными нагрузками плюс тренировка с утра. Так что пока больше сумбура, а игра идет эпизодически, а целостности нет. Есть как хорошие, так и плохие моменты.

Пока все футболисты дважды сыграли по 60 и 30 минут соответственно, в том числе молодые. В заключительном матче (с "Кальмаром" 8 февраля) начнем наигрывать состав.

Сегодня просил футболистов, что если возникают хоть какие-то неприятные ощущения, лучше сразу просить замену. Проще пропустить одну игру, чем две-три недели. Во втором случае все сборы насмарку пойдут. (Артем Агапов)

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