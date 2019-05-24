17:05 | Футбол — РПЛ

Игорь Акинфеев: "Точно отработаю 3 года по контракту с ЦСКА. Что дальше - не знаю"

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на встрече со студентами РГГУ ответил на вопрос о будущем после завершения футбольной карьеры.

- Вы завершили карьеру в сборной. Чем собираетесь заниматься после завершения карьеры? 

- У меня контракт с ЦСКА на 3 года, его я точно отработаю. Что дальше – не знаю. Когда я пойму – узнают все, - ответил Акинфеев

33-летний Акинфеев - воспитанник ЦСКА, его нынешний контракт действует до конца сезона 2021/22. (Иван Торопцев)

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