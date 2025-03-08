Игнатов продолжает восстанавливаться от мышечного повреждения

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов тренируется индивидуально с ограничениями, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 24-летний россиянин пока не в обшей группе. Решение по заявке на игру против «Рубина» в воскресенье, 9 марта, будет принято неспосредственно в день вылета.

Игнатов не выходил на поле с 19 октября. Всего в этом сезоне он сыграл в 9 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.