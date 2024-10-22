Игнатов ответил, как «Спартаку» можно отыграть 11-очковое отставание от «Краснодара» в таблице

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал результаты своей команды в нынешнем сезоне.

«Как исправить положение в таблице и отыграть 11-очковое отставание от лидирующего «Краснодара»? Нам просто нужно настраиваться на каждый следующий матч и забирать в них по три очка», — цитирует Игнатова Legalbet.

После 12 туров РПЛ «Спартак» набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 баллов.