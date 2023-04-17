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Сегодня, 14:27

Игнатьев заявил, что «Ростов» лишил «Зенит» всех козырей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил для дуэль «Ростова» и «Зенита» (0:0) в 23-м туре РПЛ.

«Матч оправдал ожидания. «Ростов» показал, что у нас, кроме «Зенита», есть хорошие команды. Они знают, как против «Зенита» играть. И не только знают, но и умеют. У них для этого есть для этого кадры, умение, тактическая выучка. «Ростов» показал, что если «Зенит» не выходит на свой запредельный уровень, можно играть с ним на равных. При этом «Зенит», конечно, во втором тайме имел преимущество, в перерыве, видимо, был разговор в раздевалке. Людям напомнили, что на одном мастерстве выиграть невозможно. Они прибавили в скорости, движении. Но «Ростов» хорошо подготовился к игре. И в первом тайме лишил соперника всех козырей. Они высоко прессинговали. Если не получалось там сбить зенитовцев с игрового ритма, выстраивали оборонительные редуты на своей половине поля и дожидались момента, когда можно проводить контратаки», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

После 23 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Ростов» находится на второй строчке (46 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-rostovchane-lishili-zenit-vseh-kozy-rej/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Борис Игнатьев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

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Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

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Локомотив

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