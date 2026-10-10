Игдисамов рассказал, как завершил спортивную карьеру в 20 лет после тяжелой травмы

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в интервью «СЭ» объяснил, почему завершил карьеру футболиста.

— Почему вы завершили карьеру уже в 20 лет?

— Я разорвал все латеральные связки голеностопа. Зима, минус 20, пробили одновременно по мячу — соперник попал щекой по моему подъему, и тот ушел назад. Я полтора года восстанавливался, очень много времени потерял. Плюс закрылась мини-футбольная команда, где я играл. Долго восстанавливался, потом пробовал выступать в чемпионате Татарстана, но не смог выйти на высокий уровень и решил не мучить ни себя, ни футбол. Занялся здоровьем и тренерским образованием.