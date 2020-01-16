Нападающий «Динамо» Силвестр Игбун выгнал из квартиры друга, который выдал себя за него. Ранее стало известно, что приятель футболиста по имени Олучи попал в больницу, воспользовавшись ДМС футболиста, чтобы получить бесплатное лечение.

По информации Telegram-канала Mash, Олучи жил в квартире у Игбуна, но после инц идента футболист позвонил другу и сказал, что у того есть 10 минут чтобы покинуть квартиру.

Вместо Игбуна в больницу забрали его друга. Он представился чужими документами //

«Со мной все хорошо». Игбун прокомментировал свое состояние