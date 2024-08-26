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Сегодня, 07:26

Идову рассказал, чем ему нравится нынешний «Локомотив»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Локомотива» Брайан Идову рассказал, что думает о нынешней ситуации в команде железнодорожников.

«Рад за команду, потому что после ухода Рифата Жемалетдинова, Антона Миранчука и потери лучшего ассистента чемпионата и главной сейчас звезды чемпионата Максима Глушенкова казалось, что сезон будет очень тяжелым. Но Батраков раскрылся на позиции Глушенкова и Воробьев удачно действует на острие. При всех потерях команда несется, команда выигрывает и, главное, команда играет вариативно. Даже при поражении от «Динамо» 1:3 там «Локомотив» должен был выигрывать 3:1. А с ЦСКА получилось наоборот. Пететерпели и на характере смогли вытянуть игру. Я увидел вариативность. Команда может и от обороны сыграть. У команды присутствует характер, несмотря на то, что ребята молодые. Плюс скамейка глубокая, она усилила игру с ЦСКА», — цитирует Идову «РБ Спорт».

Идову — участник чемпионата мира 2018 года в составе сборной Нигерии. Сейчас 32-летний футболист играет в Медиалиге.

Источник: РБ Спорт
Брайн Идову
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 3 : 1
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 0 : 1
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 3 : 2
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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