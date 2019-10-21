«I Believe I Can Fly». Настроение Заболотного после матча «Арсенал» — «Сочи»
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Нападающий «Сочи» Антон Заболотный после ничьей в матче 13-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (1:1) опубликовал в своем Instagram сторис с видео из собственного автомобиля, где играет популярная песня «I Believe I Can Fly» R. Kelly.
— Спасибо, Тула. Едем в Москву, — подписал видео Заболотный.
28-летний Заболотный отметился голевой передачей в игре с «Арсеналом».
В текущем сезоне Заболотный провел 9 матчей за «Сочи», забил два гола и отдал две голевые передачи.
October 20, 2019
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