Нападающий «Сочи» Антон Заболотный после ничьей в матче 13-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (1:1) опубликовал в своем Instagram сторис с видео из собственного автомобиля, где играет популярная песня «I Believe I Can Fly» R. Kelly.

— Спасибо, Тула. Едем в Москву, — подписал видео Заболотный.

28-летний Заболотный отметился голевой передачей в игре с «Арсеналом».

В текущем сезоне Заболотный провел 9 матчей за «Сочи», забил два гола и отдал две голевые передачи.

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