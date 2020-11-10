Худяков заявил, что у «Тамбова» огромный список потенциальных новичков

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о работе по усилению команды.

«Мы постоянно мониторим футболистов, — сказал Худяков в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — Мониторим ФНЛ прежде всего, иностранцев мониторим. У нас есть список потенциальных новичков, он огромный. Если будет какая-то сложная ситуация, то мы к плану Б тоже готовимся. Я надеюсь, что все у нас будет хорошо, что команда сохранится и мы с этой командой будем идти дальше».

«Тамбов» занимает 13-е место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 12 очков в 14 матчах.