Худяков: «Все игроки «Тамбова» будут биться до конца»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сказал, что команда будет биться до конца при любой ситуации в турнирной таблице и с финансированием.

«Мы пока еще не идем на вылет ни по спортивной составляющей, ни по срокам (на реконструкцию стадиона — Прим. «СЭ»), — сказал Худяков в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — Что касается результата, то у нас очень сильный, хороший коллектив, который мы создавали много лет. Микроклимат, который у нас внутри коллектива, очень многое значит. Все ребята — большие профессионалы. Конечно, тяжело, когда большие проблемы по финансированию. У каждого футболиста есть свое имя. Все бьются и будут биться до самого конца.

Я считаю, что у нас идеальный тренерский штаб, и микроклимат в команде очень многое значит. Ребята бьются друг за друга, за тренера, за коллектив. Даже взять матч с «Динамо», когда мы на 60-й минуте остались вдевятером, но бились до конца и даже могли этот матч спасти. Просто не повезло. Ребята просто молодцы, никаких вопросов к ним нет по спортивной части».

«Тамбов» занимает 13-е место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 12 очков в 14 матчах.