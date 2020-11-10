Худяков уверен, что у тренера «Тамбова» Первушина большое будущее

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отметил работу главного тренера команды Сергея Первушина.

«Конечно, вопросов было много, и мы думали, что Первушин — это временно, — сказал Худяков в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — Должно было пройти две-три игры, а потом была пауза на сборные. Мы обыграли «Уфу» (3:0), потом на выезде обыграли «Сочи» (2:1) и потом победили «Ростов» (2:1). И мы сразу отказались от поисков другого тренера, решили дать ему шанс.

Он показал себя настоящим профессионалом, и мы поняли, что человек созрел, чтобы быть главным тренером. Он это и сейчас доказывает. У нас и мыслей таких нет (увольнять Первушина — Прим. «СЭ»). Он тамбовский, это самое главное. У него большое будущее, в этом я уверен».

«Тамбов» занимает 13-е место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 12 очков в 14 матчах.