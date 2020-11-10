Худяков сообщил, что у «Тамбова» самые маленькие контракты в РПЛ

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отметил, что в клубе небольшие зарплаты для уровня премьер-лиги.

«У нас самые маленькие контракты футболистов в премьер-лиге, это я вам точно говорю, — сказал Худяков в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — Самые маленькие зарплаты в премьер-лиге. Да, если сравнивать с ФНЛ, то можно сказать, что они завышенные. Но фонд зарплат один из самых маленьких в РПЛ. Можно сказать, что спортивная часть опередила развитие региона. Спортивная часть опередила инфраструктуру. Когда нет своего стадиона, когда два года играешь на выезде... Надо все делать поступательно».

«Тамбов» занимает 13-е место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 12 очков в 14 матчах.