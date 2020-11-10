Худяков считает, что у «Тамбова» есть время на реконструкцию стадиона

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков верит, что клуб еще может успеть решить вопрос с реконструкцией стадиона.

— Премьер-лига допустила «Тамбов» под обязательство решить вопрос с реконструкцией стадион до конца года. С учетом того, что клуб должен игрокам, маловероятно, что новая трибуна будет построена до конца года. Согласно регламенту премьер-лиги, в таком случае клуб занимает последнее, 16-е место, на каком бы месте он не финишировал по спортивному принципу. Получается, что клуб вылетает в ФНЛ?

— От реконструкции стадиона очень многое зависит, — сказал Худяков в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — Нам действительно дали срок до конца года, чтобы мы все критерии стадиона довели до нужных кондиций. Если мы не сделаем этого, то ситуация может так и закончиться. Сейчас впереди пять туров, и нужно сосредоточиться на результате, а потом уже будем думать, какая ситуация по стадиону. Я все-таки думаю, что есть время, чтобы что-то исправить. Уверен, что наш губернатор все сделает для этого. То, что клуб находился в ФНЛ, в премьер-лиге — это все благодаря нашему губернатору Александру Валерьевичу Никитину. Я не думаю, что клуб заслуживает того, чтобы он просто так исчез или занял 16-е место и скатился в ФНЛ не по спортивному принципу. Но если вообще никаких вариантов не будет ни по стадиону, ни по финансированию, тогда, конечно, один из вариантов будет, что надо будет думать о переезде в другой регион, где есть надлежащая инфраструктура и будет более-менее нормальное финансирование. Но время пока еще есть, и будет сделано все, чтобы играть в Тамбове и по спортивному принципу остаться в Тамбове.

«Тамбов» занимает 13-е место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 12 очков в 14 матчах.