Худяков не знает, каким будет бюджет «Тамбова» в случае вылета

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сказал, что рано думать о бюджете в случае вылета в Олимп-ФНЛ. На данный момент бюджет клуба составляет около 600 миллионов рублей в год.

«Какой будет бюджет в случае вылета? Никто такой бюджет для ФНЛ не даст, в этом я уверен, — сказал Худяков в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — В плане финансов мне тяжело давать комментарии, потому что мы не знаем, что будет, например, через два месяца. А мы обсуждаем, что будет через восемь-девять месяцев. Нам сначала нужно решить все свои проблемы, чтобы команда существовала».

«Тамбов» занимает 13-е место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 12 очков в 14 матчах.