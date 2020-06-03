«Хотелось бы, чтобы Семин работал как можно дольше». Гаджиев поддержал Семина

Экс-тренер сборной России Гаджи Гаджиев надеется, что Юрий Семин будет работать как можно дольше. У специалиста 31 мая закончился контракт с «Локомотивом».

— Аплодирую Семину и поддерживаю его стремление продолжать работать, — цитируют «Известия» Гаджиева. — Юрий Павлович — один из лидеров нашей отечественной тренерской школы. Хотелось бы, чтобы он работал как можно дольше: это будет на пользу российскому футболу. Мы часто любим кивать на Запад. Но давайте тогда вспомним высказывание великого британского специалиста Алекса Фергюсона: «Нужно продолжать работать, пока вы чувствуете, что способны на это». Он сам ушел из «Манчестер Юнайтед», когда посчитал нужным, и в этом отличие от ситуации с уходом Семина из «Локомотива». Просто уровень руководителей в английском клубе и российском совершенно разный. К сожалению, у нас специалисты часто заканчивают работать слишком рано, как, например, Олег Романцев и Валерий Газзаев.