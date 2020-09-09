Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре форварда Адольфо Гайча в товарищеском матче против тульского «Арсенала» (1:0), где нападающий забил гол.

— Для нападающих голы очень важны, — приводит слова Гончаренко официальный сайт клуба. — Хотелось бы, чтобы он вышел на новый уровень. Предпосылки для этого есть. Те качества, которые мы видели, когда он играл в юношеских и молодежных сборных Аргентины, уже просматриваются: у него появилась агрессия, гораздо лучше стало движение.