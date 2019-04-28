Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев подвел итоги матча 26-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:2).

– Результат неприятный для нас, учитывая, что "Локомотив" имел такое преимущество, то могли зацепить ничью, – сказал Аленичев в эфире телеканала "Матч Премьер". – Пропустили контраку в концовке встречи – нам забили гол, такой мастер, как Фарфан, использовал момент.

Хотел бы поблагодарить команду, своих ребят. Остается поздравить "Локомотив" с победой. Немножечко в наших действиях появился некий хаос, забыли об обороне... Хотел докричаться до игроков... Я понимаю футболистов, у них зашкаливали эмоции.

"Локомотив" остается на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 49 очками. "Енисей" с 16 баллами располагается на последней, 16-й строчке.

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