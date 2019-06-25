"Хорошо, что у меня не нашли наркотики". Аленичев - о ситуации в "Енисее"

Бывший тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев - о ситуации с лишением водительских прав. По итогам прошлого чемпионата команда вылетела из премьер-лиги, и специалист покинул свой пост.

– Сначала был цирк с матчем против "Анжи", потом началась слежка с последующим лишением водительских прав. Что это такое?

– Да хорошо еще, что все закончилось только правами, а не тем, что у меня нашли наркотики.

– Не удивились бы?

– Да уже все перестало удивлять. В последние месяцы работы старался не давать никаких поводов для нападок, даже пешком ходил, отдал клубную машину с водителем. Кстати, вот вам еще один показательный момент. Перед вылетом в Махачкалу команда работала в подмосковном Кратове. Меня нет, ассистентов нет, тренера молодежки нет – занятие проводит легенда красноярского футбола Саша Харитонов, полузащитник. Для двусторонки не хватает одного человека. И какое решение, как думаете? Переодели и выпустили личного водителя Рубцова.

Как такое возможно?! Да, человек имеет какой-то опыт, играл раньше, но почему он выходит с профессиональными футболистами? (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Дмитрия Аленичева - здесь.