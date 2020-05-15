«Хороший человек и тренер». Гончаренко обратился к Семину

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко опубликовал новый пост в Instagram. 42-летний белорусский специалист отреагировал на новость о том, что руководство «Локомотива» не будет продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.

14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года. Контракт с 73-летним Семиным истекает 31 мая.

«Хороший человек и тренер! Удачи, Юрий Палыч!» — написал в Instagram Гончаренко.