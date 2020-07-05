«Хорошая попытка, Леонид Викторович». «Оренбург» «пошутил» о составе на матч с «Рубином»

Пресс-служба «Оренбурга» в шуточной форме ответила на вопрос в социальных сетях о том, в каком составе команда отправится в Казань на матч 26-го тура Тинькофф-Чемпионата России против «Рубина».

Ранее у 10 игроков команды был выявлен коронавирус. «Оренбург» попросил казанский клуб перенести встречу на 19 июля, но в итоге матч состоится сегодня.

— Хорошая попытка, Леонид Викторович, — говорится в ответе на вопрос.