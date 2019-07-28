Хорен Байрамян: "Никто не будет против, если в каждой игре будем пропускать, но забивать на один больше"

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян отметил удачную игру в атаке своей команды в матче 3-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (3:2).

– Забили первый мяч, в первом тайме у нас было еще два-три хороших момента, могли увеличивать счет. После перерыва удалось забить быстрый матч, все было под контролем, но, к сожалению, опять наступили на те же грабли, – приводит слова Байрамяна официальный сайт "Ростова". – Тренерский штаб предупреждал об определенных проблемах на стандартах. Потом опять вышли вперед и закономерно выиграли. "Арсенал" играл два-три дня назад в Лиге Европы, многие футболисты, наверное, были уставшими. Мы сыграли так, как должны были, и закономерно выиграли.

– Некоторые моменты были "убойными", но не забили.

– Надо над этим работать, когда есть моменты – это уже хорошо. В каждой игре у многих наших нападающих есть моменты, просто их нужно реализовывать. Но мы сегодня 3 забили, в прошлых играх – по 2 мяча, поэтому не так все плохо.

– Смотрели игру "Арсенала" в Лиге Европы?

– Мы не только эту игру смотрели. Фрагменты предыдущих двух туров тоже, поэтому определенные выводы сделали. Тренерский штаб показал и сильные и слабые стороны нашего сегодняшнего соперника. Вышли и играли так, как должны были, я думаю.

– В прошлом сезоне "Ростов" славился своей обороной. Но в этом было три матча и во всех пропустили, в чем причина?

– В прошлом сезоне мало забивали и мало пропускали. А в этом наоборот, пропускаем, но и больше соперника реализовываем. Все нормально, я думаю, никто не будет против, если в каждой игре будем пропускать 2 мяча, но забивать на один больше. Ну кроме Сергея Песьякова.