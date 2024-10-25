Хомуха считает Облякова одним из системообразующих игроков ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением об игре хавбека армейцев Ивана Облякова.

«Обляков — один из системообразующих игроков ЦСКА. У Ивана сейчас самый подходящий возраст для того, чтобы попробовать свои силы где-то за рубежом. Только в случае его переезда за границу можно будет оценить уровень его подготовленности и потенциала», — цитирует Хомуху Legalbet.

26-летний россиянин в этом сезоне забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 17 матчах за ЦСКА.