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«Береги его, «Краснодар». Холанд обратился к российскому клубу после перехода Ботхейма

13:19
Холанд попросил «Краснодар» беречь Ботхейма. Фото Instagram
Холанд попросил «Краснодар» беречь Ботхейма. Фото Instagram
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Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд поздравил своего друга и соотечественника Эрика Ботхейма с переходом в «Краснодар».

«Поздравляю, Эрик! Береги его, «Краснодар»!» — написал Холанд в сториз Instagram.

21-летний нападающий подписал с «быками» контракт до лета 2025 года. С 2021 года он выступал за «Буде-Глимт». В Этом году Ботхейм провел 46 матчей за клуб во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач.

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Роман Шишов все материалы автора

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