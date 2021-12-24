«Береги его, «Краснодар». Холанд обратился к российскому клубу после перехода Ботхейма

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд поздравил своего друга и соотечественника Эрика Ботхейма с переходом в «Краснодар».

«Поздравляю, Эрик! Береги его, «Краснодар»!» — написал Холанд в сториз Instagram.

21-летний нападающий подписал с «быками» контракт до лета 2025 года. С 2021 года он выступал за «Буде-Глимт». В Этом году Ботхейм провел 46 матчей за клуб во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач.