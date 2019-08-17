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Хохлов оценил вероятность появления Филиппа в составе «Динамо» на матч с «Локомотивом»

08:27
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Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов перед матчем 6-го тура чемпионата России против «Локомотива» отметил, что новичок бело-голубых, форвард Максимилиан Филипп попадет в заявку команды на предстоящую встречу, сообщает официальный Youtube-канал москвичей.

— Игра с «Локомотивом»? Команда должны выходить и забирать очки. Будем настраиваться на победу. Отдадим все силы.

Игроки, которые недавно присоединились к «Динамо», находятся в разных кондициях. Понимание есть, еще есть два дня, а в зависимости от этого будет принято решение о включении футболистов в основной состав.

Филипп в заявку команды попадет. Окажется ли на поле? Увидим. У Лещука очень сильный характер. Ни разу не сомневались в нем. Сейчас он спокойно тренируется, никаких проблем нет, — сказал Хохлов в интервью пресс-службе «Динамо».

Матч «Динамо» — «Локомотив» пройдет 18 августа.

Динамо — Локомотив

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