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Ходырев в перерыве матча "Тамбов" - "Спартак" пообщался с резервным арбитром. Фото

27 июля. "Тамбов" - "Спартак", Михаил Ходырев пообщался с резервным арбитром. Фото "СЭ"
27 июля. "Тамбов" - "Спартак", Михаил Ходырев пообщался с резервным арбитром. Фото "СЭ"
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"Тамбов" принимает "Спартак" в матче третьего тура чемпионата России на стадионе "Мордовия Арена". После окончания первого тайма экс-арбитр РПЛ Михаил Ходырев пообщался с резервным судьей встречи Евгением Турбиным.

 
10 сентября 2004 года. Москва. ЦСКА - &quot;Спартак&quot; - 2:1. Арбитр Михаил Ходырев и удаленный спартаковец Бай Кебе.Арбитр Ходырев пришел в "Спартак". Зачем?

Ранее "СЭ" сообщал, что экс-арбитр российской премьер-лиги Ходырев, на счету которого почти пять десятков матчей в чемпионате России, приступил к работе в "Спартаке" в роли заместителя начальника команды.

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Тамбов – Спартак

 

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