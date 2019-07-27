Ходырев в перерыве матча "Тамбов" - "Спартак" пообщался с резервным арбитром. Фото

"Тамбов" принимает "Спартак" в матче третьего тура чемпионата России на стадионе "Мордовия Арена". После окончания первого тайма экс-арбитр РПЛ Михаил Ходырев пообщался с резервным судьей встречи Евгением Турбиным.

Ранее "СЭ" сообщал, что экс-арбитр российской премьер-лиги Ходырев, на счету которого почти пять десятков матчей в чемпионате России, приступил к работе в "Спартаке" в роли заместителя начальника команды.

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