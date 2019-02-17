"Хочу вернуться на поле в текущем сезоне!" Ещенко рассказал о своем восстановлении

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко заявил, что хочет вернуться на поле в текущем сезоне. 35-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы крестообразных связок левого колена, полученной в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (1:2).

- Все идет по плану: занимаюсь и на поле, и в тренажерном зале, - приводит слова Ещенко официальный сайт "Спартака". - Надеюсь, все и дальше будет хорошо. На 26 февраля запланирован контрольный осмотр в Италии. Послушаем, что скажет доктор. На основании этого будет понятнее, когда вернусь в строй.

Физиология у меня хорошая, мышцы позволяют держать связки. К тому же в коллективе восстанавливаться легче. Я тут не один, есть к кем пообщаться. Даже тот факт, что хожу на товарищеские матчи поддержать ребят, помогает. И, конечно, спасибо тренерскому и медицинскому штабу. Я действительно очень хочу восстановиться быстрее. Ставлю себе задачу вернуться в игру в текущем сезоне!

В текущем сезоне Ещенко провел 14 матчей за "Спартак" и отметился 1 голевой передачей.

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